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Melhor em campo contra o Delfin, Marinho exalta elenco do Santos após vitória: 'Família incrível'

Autor do primeiro gol do Peixe na vitória por 2 a 1 contra o Delfin (EQU), atacante destacou oportunismo para marcar de cabeça: 'Estava no lugar certo'...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 01:35

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 01:35
Crédito: Reprodução/Twitter Santos
Eleito pela Conmebol o craque da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Libertadores, no estádio Jocay, em Manta, o atacante Marinho, autor do primeiro gol do jogo, valorizou o grupo no triunfo que colocou o Alvinegro em boas condições de classificação às oitavas de final.
– É uma família incrível, um grupo fantástico. É uma família muito grande. Feliz por tudo – disse o camisa 11 na saída de campo.O artilheiro do Peixe em 2020 elogiou a jogada de Soteldo, autor da assistência para o tento anotado por Marino. Mesmo assim, o dono do “míssil aleatório” destacou o seu oportunismo ao ganhar de cabeça da defesa equatoriana.
– Grande jogada de Soteldo e eu, como oportunista, estava no lugar certo e consegui marcar o gol – afirmou o jogador.O Santos pode confirmar o seu passaporte ao mata-mata da principal competição sul-americana na próxima quinta-feira (02), quando enfrenta o Olimpia (PAR), fora de casa, pela quinta rodada da sua chave. Com 10 pontos, o Peixe lidera o grupo e depende de um empate para confirmar a classificação. Mesmo assim, Marinho não quer pensar nos paraguaios ainda, mas, sim, desfrutar a boa vitória contra o Delfin.
– Partida muito difícil, mas a nossa equipe é muito forte. Temos que pensar jogo a jogo e desfrutar a vitória – concluiu o atacante.
Marinho marcou o seu 11º gol na temporada, nesta quinta-feira (24). Artilheiro santista isolado em 2020, foi a primeira vez que o jogador balançou às redes pelo Peixe na Libertadores.

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