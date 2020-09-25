Melhor em campo contra o Delfin, Marinho exalta elenco do Santos após vitória: 'Família incrível'

Crédito: Reprodução/Twitter Santos

Eleito pela Conmebol o craque da vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Delfin (EQU), nesta quinta-feira (24), pela quarta rodada do grupo G da Libertadores, no estádio Jocay, em Manta, o atacante Marinho, autor do primeiro gol do jogo, valorizou o grupo no triunfo que colocou o Alvinegro em boas condições de classificação às oitavas de final.

– É uma família incrível, um grupo fantástico. É uma família muito grande. Feliz por tudo – disse o camisa 11 na saída de campo.O artilheiro do Peixe em 2020 elogiou a jogada de Soteldo, autor da assistência para o tento anotado por Marino. Mesmo assim, o dono do “míssil aleatório” destacou o seu oportunismo ao ganhar de cabeça da defesa equatoriana.

– Grande jogada de Soteldo e eu, como oportunista, estava no lugar certo e consegui marcar o gol – afirmou o jogador.O Santos pode confirmar o seu passaporte ao mata-mata da principal competição sul-americana na próxima quinta-feira (02), quando enfrenta o Olimpia (PAR), fora de casa, pela quinta rodada da sua chave. Com 10 pontos, o Peixe lidera o grupo e depende de um empate para confirmar a classificação. Mesmo assim, Marinho não quer pensar nos paraguaios ainda, mas, sim, desfrutar a boa vitória contra o Delfin.

– Partida muito difícil, mas a nossa equipe é muito forte. Temos que pensar jogo a jogo e desfrutar a vitória – concluiu o atacante.