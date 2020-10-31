Melhor ataque do Brasileiro e com o goleador em alta: Flamengo pode ver Pedro igualar marca de 2018

Crédito: Divulgação/Flamengo

O Flamengo receberá o São Paulo neste domingo, no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Para terminar a primeira parte como campeão simbólico, o que ocorreu no ano passado, o Rubro-Negro espera contar com uma tarde inspirada de Pedro, essencial para que o clube tenha o ataque mais positivo da competição, com 32 gols feitos.Até o momento, Pedro soma nove gols no Brasileirão, o que o deixa com o status de artilheiro da equipe no torneio. Pesa o fato dele só precisar de 103 minutos para ir às redes (é o terceiro neste quesito).

As estatísticas animadoras para a Nação Rubro-Negra não param por aí. Entre os centroavantes do Brasileirão, de acordo com o site Sofascore, Pedro é o primeiro em finalizações certas (21), o primeiro em toques parar fazer gol (34) e o segundo quanto à pontaria, ou seja, chutes no alvo (aproveitamento de 70%).