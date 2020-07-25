Meio-campo do Santos é incógnita de Jesualdo para duelo contra o Novorizontino

Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos enfrentará neste domingo, às 16h, o Novorizontino pela última rodada da primeira fase da competição com o meio-campo sendo a principal incógnita.

Titular como primeiro volante nos últimos jogos antes da paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, Jobson retorna após ficar de fora do empate em 1 a 1 contra o Santo André, nesta quarta-feira, primeira partida após quatro meses e oito dias de paralisação do futebol, válida pela 11ª rodada da competição estadual. O jogador cumpriu suspensão automática por ter sido expulso no dia 14 de março, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no estádio do Morumbi, pela décima rodada do estadual, que marcou a última partida antes da quarentena.

Contra o Ramalhão, foi a vez de Carlos Sánchez também ser expulso e desfalcar o Alvinegro Praiano para o confronto deste fim de semana.Desfalque e retorno formam, portanto, o quebra-cabeça do técnico Jesualdo Ferreira para o jogo diante do Novorizontino. Isso porque antes do hiato dos últimos meses, o volante Alison, capitão santista, desfalcava o clube por conta de uma lesão no joelho, ficando de fora dos últimos quatro jogos antes da pausa. Em seu lugar, Jobson assumiu bem a posição, salvo a expulsão contra o Tricolor, tendo feito até um dos gols da vitória do Peixe por 2 a 1 contra o Defensa y Justicia (ARG), em Buenos Aires, pela estreia da equipe na Copa Libertadores da América.