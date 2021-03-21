Meio-campo do Bahia, Matheus Galdezani reforça o clube

Nesse fim de semana, o Bahia anunciou a chegada de mais um nome para o sistema de meio-campo, Matheus Galdezani. O atleta de 29 anos de idade segue ligado ao Coritiba, estando no Esquadrão até o final de 2021 em regime de empréstimo. >A situação do Bahia no Campeonato BaianoEsse será o terceiro empréstimo de Galdezani para uma equipe que disputa a Série A do Brasileirão, tendo antes passado pelo Atlético-MG em 2018 (clube onde jogou por 24 partidas e marcou um gol) e, no ano seguinte, chegou ao Internacional.