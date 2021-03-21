Meio-campo do Bahia, Matheus Galdezani reforça o clube

Nesse fim de semana, o Bahia anunciou a chegada de mais um nome para o sistema de meio-campo, Matheus Galdezani. O atleta de 29 anos de idade segue ligado ao Coritiba, estando no Esquadrão até o final de 2021 em regime de empréstimo. >A situação do Bahia no Campeonato BaianoEsse será o terceiro empréstimo de Galdezani para uma equipe que disputa a Série A do Brasileirão, tendo antes passado pelo Atlético-MG em 2018 (clube onde jogou por 24 partidas e marcou um gol) e, no ano seguinte, chegou ao Internacional.
Todavia, em um dos treinos na equipe gaúcha antes mesmo de conseguir estrear, Matheus sofreu uma séria lesão de ligamento no joelho e acabou retornando ao Coxa na última temporada onde fez 38 jogos e balançou as redes em uma oportunidade, não conseguindo evitar a queda para a Série B.
Enquanto enriquece de opções seu plantel, o Bahia usará seu elenco de Aspirantes nesse domingo (21) para a disputa do Campeonato Baiano visitando o Fluminense de Feira às 16h (de Brasília).