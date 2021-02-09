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futebol

Meio-campista Matheus Barbosa, do Avaí, é nome que interessa ao Cruzeiro

Jogador que tem direitos ligados ao clube da Ressacada atuou na última temporada com a camisa do Cuiabá...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 17:03

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:03

Crédito: Jogador fez 30 jogos e dois gols na última temporada pelo time de MT (Divulgação/Cuiabá
Emprestado pelo Avaí na última temporada para Água Santa e Cuiabá, o meio-campista Matheus Barbosa não deve ser alternativa válida para o clube catarinense na temporada 2021. Ao menos, no que depender de informação apurada pelo jornal 'O Dia'.>O caminho do Leão na busca pelo 18° título do Catarinense!Segundo o conteúdo apurado pelo jornalista Venê Casagrande, existe o interesse do Cruzeiro em contratar o meio-campista de 26 anos de idade que possui versatilidade no campo para também atuar como zagueiro. Algo que, naturalmente, agrada a equipe mineira por seu menor poder de investimento em reforços.
O atual comandante da área de futebol do Leão da Ilha, Marco Aurélio Cunha, foi diretamente questionado sobre o tema. Apesar de assumir em poucas palavras que efetivamente houve a procura dos mineiros, existe um entrave nos termos do negócio:
- Eles querem, mas não como eu quero.

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