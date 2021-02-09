Meio-campista Matheus Barbosa, do Avaí, é nome que interessa ao Cruzeiro

Emprestado pelo Avaí na última temporada para Água Santa e Cuiabá, o meio-campista Matheus Barbosa não deve ser alternativa válida para o clube catarinense na temporada 2021. Ao menos, no que depender de informação apurada pelo jornal 'O Dia'.>O caminho do Leão na busca pelo 18° título do Catarinense!Segundo o conteúdo apurado pelo jornalista Venê Casagrande, existe o interesse do Cruzeiro em contratar o meio-campista de 26 anos de idade que possui versatilidade no campo para também atuar como zagueiro. Algo que, naturalmente, agrada a equipe mineira por seu menor poder de investimento em reforços.