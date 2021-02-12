Meio-campista do Chelsea está na mira de Milan e Juventus

Hakim Ziyech, recém-contratado pelo Chelsea, pode deixar o futebol inglês na próxima janela de transferências. Segundo o portal “Calciomercato”, Milan e Juventus estão interessados nos serviços do marroquino. Os clubes italianos monitoram a situação do atleta e estão preparando uma proposta por empréstimo.O meio-campista está em sua primeira temporada na Premier League após ser contratado por cerca de 37 milhões de libras (R$ 274 milhões) do Ajax. Após a demissão de Lampard e a chegada de Tuchel, o atleta só fez um jogo como titular no Campeonato Inglês na estreia do alemão no comando do time no empate contra o Wolverhampton.