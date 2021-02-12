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Meio-campista do Chelsea está na mira de Milan e Juventus

Hakim Ziyech não está sendo aproveitado pelo técnico Thomas Tuchel e pode deixar o clube londrino por empréstimo na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2021 às 11:33

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 11:33

Crédito: Ziyech não faz boa temporada com a camisa do Chelsea (Divulgação
Hakim Ziyech, recém-contratado pelo Chelsea, pode deixar o futebol inglês na próxima janela de transferências. Segundo o portal “Calciomercato”, Milan e Juventus estão interessados nos serviços do marroquino. Os clubes italianos monitoram a situação do atleta e estão preparando uma proposta por empréstimo.O meio-campista está em sua primeira temporada na Premier League após ser contratado por cerca de 37 milhões de libras (R$ 274 milhões) do Ajax. Após a demissão de Lampard e a chegada de Tuchel, o atleta só fez um jogo como titular no Campeonato Inglês na estreia do alemão no comando do time no empate contra o Wolverhampton.
> Veja a tabela da Premier League
Nas três partidas seguintes contra Burnley, Tottenham e Sheffield United, Ziyech não entrou em campo e os Blues conquistaram nove pontos. O marroquino foi utilizado contra o Barsnley, pela Copa da Inglaterra, mas foi substituído logo após o gol de Tammy Abraham que definiu a vitória do Chelsea.

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