Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia viaja para reforçar o Flamengo contra o Athletico na Copa do Brasil

O jovem Daniel Cabral faz companhia a Bruno Henrique, Lázaro e Diego Alves e quarteto se junta ao elenco principal do Flamengo em Porto Alegre, nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 10:29

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 10:29

Crédito: Divulgação
Além de Bruno Henrique, Diego Alves e Lázaro, o meia Daniel Cabral também viajou para Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, e se junta ao elenco principal do Flamengo que segue em Porto Alegre após o 2 a 2 com o Internacional. A preparação do time será finalizada em Curitiba, onde o Fla enfrenta o Athletico, na quarta às 2130, pelas oitavas de fnial da Copa do Brasil.
Meia de 18 anos com passagem pela seleção de base - foi campeão mundial sub-17 na última temporada -, Daniel Cabral estendeu seu vínculo com o Flamengo na última semana. Agora, seu contrato é válido até outubro de 2025.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados