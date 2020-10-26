Meia viaja para reforçar o Flamengo contra o Athletico na Copa do Brasil

Além de Bruno Henrique, Diego Alves e Lázaro, o meia Daniel Cabral também viajou para Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, e se junta ao elenco principal do Flamengo que segue em Porto Alegre após o 2 a 2 com o Internacional. A preparação do time será finalizada em Curitiba, onde o Fla enfrenta o Athletico, na quarta às 2130, pelas oitavas de fnial da Copa do Brasil.