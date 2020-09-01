Meia Ruan Oliveira rompe ligamento do joelho esquerdo e vira desfalque

O técnico Tiago Nunes recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira. O meia Ruan Oliveira, de 20 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no treinamento da última segunda-feira e vai passar por cirurgia na quarta. Com isso, o jovem, que vinha ganhando minutos em campo, vira desfalque pelos próximos meses.
Ele atuou em quatro partidas do Brasileirão, uma delas como titular, diante do Fortaleza. Ruan pertence ao Metropolitano, de Santa Catarina, e recentemente prorrogou o empréstimo ao Corinthians até julho do ano que vem.
A equipe do Corinthians se prepara para enfrentar o Goiás, nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Estádio da Serrinha, em Goiânia.