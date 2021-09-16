Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia? Ponta? Qual ponta? Como Nene vai jogar no retorno ao Vasco? LANCE! projeta

Mais recente reforço do Cruz-Maltino vem jogando mais pelo lado esquerdo do meio-campo nas últimas temporadas, mas também apareceu por outros setores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2021 às 10:30

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:30

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Aos 40 anos, chega para ser o grande nome criativo do Vasco na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como ele vai atuar no time do também recém-chegado técnico Fernando Diniz? O LANCE! projeta os cenários.Em tese, Nene é um meia-atacante. Assim foi durante a maior parte da carreira. Se assim Diniz quiser que ele atue, o ex-jogador do Fluminense vai concorrer com jogadores como Marquinhos Gabriel e Sarrafiore. Mas não é como meia central que ele mais atuou nos últimos anos.
O mais recente reforço vascaíno é um meia que, nos últimos anos, tem se movimentado a partir das pontas. Principalmente a esquerda. Deste modo, jogadores como Morato, Léo Jabá e Gabriel Pec estão a perigo.
- Eu jogo atrás do atacante, geralmente com liberdade. Vinha atuando mais pelo lado esquerdo, como meia. Eu tive só um treino, mas o Fernando Diniz é inteligentíssimo, sabe o melhor lugar para tirar o meu potencial - analisou, na entrevista coletiva de apresentação, na última quarta-feira.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Confira as principais áreas de atuação de Nene nas últimas temporadas.
- 2021 (Fluminense): ponta esquerda.- 2020 (Fluminense): prioritariamente nas duas pontas, mas também apareceu como meia central, especialmente recuando para construir.- 2019 (São Paulo/Fluminense): ponta esquerda.- 2018 (São Paulo/ Vasco): ponta esquerda principalmente, mas também apareceu como meia, recuando, e um pouco na ponta direita.- 2017 (Vasco): predominantemente na ponta esquerda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados