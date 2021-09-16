Meia? Ponta? Qual ponta? Como Nene vai jogar no retorno ao Vasco? LANCE! projeta

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Aos 40 anos, chega para ser o grande nome criativo do Vasco na busca pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas como ele vai atuar no time do também recém-chegado técnico Fernando Diniz? O LANCE! projeta os cenários.Em tese, Nene é um meia-atacante. Assim foi durante a maior parte da carreira. Se assim Diniz quiser que ele atue, o ex-jogador do Fluminense vai concorrer com jogadores como Marquinhos Gabriel e Sarrafiore. Mas não é como meia central que ele mais atuou nos últimos anos.

O mais recente reforço vascaíno é um meia que, nos últimos anos, tem se movimentado a partir das pontas. Principalmente a esquerda. Deste modo, jogadores como Morato, Léo Jabá e Gabriel Pec estão a perigo.

- Eu jogo atrás do atacante, geralmente com liberdade. Vinha atuando mais pelo lado esquerdo, como meia. Eu tive só um treino, mas o Fernando Diniz é inteligentíssimo, sabe o melhor lugar para tirar o meu potencial - analisou, na entrevista coletiva de apresentação, na última quarta-feira.

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Confira as principais áreas de atuação de Nene nas últimas temporadas.