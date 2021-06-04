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Meia Max e auxiliares do Flamengo testam positivo para Covid-19

Além do jogador, os auxiliares Charles Hembert e Nelson Júnior e o analista de desempenho Leandro Costa estão com coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:00

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:00

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Além de Arrascaeta, outros quatro profissionais do futebol do Flamengo testaram positivo para Covid-19 nesta semana. Tratam-se do meia Max, formado no clube, do analista de desempenho Leandro Costa e dos auxiliares técnicos Charles Hembert e Nelson Júnior. A informação inicial é do "O Dia".
Todos estão sendo acompanhados pelo departamento médico do clube e estão em isolamento no Rio de Janeiro. Arrascaeta, por sua vez, segue cumprindo a quarentena no Uruguai, uma vez que testou positivo quando estava a serviço da seleção celeste, em Montevidéu.

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