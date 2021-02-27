Meia Guilherme entra na Justiça e cobra R$ 2 milhões do Corinthians

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Atualmente sem clube, já que deixou o América-MG no mês passado, o meia Guilherme ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Corinthians, cobrando mais de R$ 2 milhões do clube por dívidas trabalhistas. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021

Aos 32 anos, Guilherme teve contrato com o Timão entre 2016 e 2019, mas não teve muito sucesso e acabou sendo emprestado para Athletico-PR, Bahia e Fluminense no período. Quando chegou, custou quase R$ 6 milhões e fez apenas 50 partidas com a camisa alvinegra e oito gols marcados.

As cobranças do jogador são: parcela do 13º salário, férias, recolhimento do FGTS, multas, além das custas judiciais e honorários. Todas as pendências são em relação ao último ano de contrato, ou seja, 2019. No total, a dívida que Guilherme alega que o Corinthians tem com ele é de: R$ 2,04 milhões.