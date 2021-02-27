Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Meia Guilherme entra na Justiça e cobra R$ 2 milhões do Corinthians

Jogador pertenceu ao Timão entre 2016 e 2019 e atualmente está sem clube. Entre as pendências cobradas estão 13º salário, férias e FGTS referentes ao último ano de contrato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 17:39

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:39

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians
Atualmente sem clube, já que deixou o América-MG no mês passado, o meia Guilherme ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho contra o Corinthians, cobrando mais de R$ 2 milhões do clube por dívidas trabalhistas. A informação foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja jogadores “sumidos” que seu time poderia tentar contratar para 2021
Aos 32 anos, Guilherme teve contrato com o Timão entre 2016 e 2019, mas não teve muito sucesso e acabou sendo emprestado para Athletico-PR, Bahia e Fluminense no período. Quando chegou, custou quase R$ 6 milhões e fez apenas 50 partidas com a camisa alvinegra e oito gols marcados.
As cobranças do jogador são: parcela do 13º salário, férias, recolhimento do FGTS, multas, além das custas judiciais e honorários. Todas as pendências são em relação ao último ano de contrato, ou seja, 2019. No total, a dívida que Guilherme alega que o Corinthians tem com ele é de: R$ 2,04 milhões.
O caso de Guilherme se junta a outros tantos acumulados pelo Timão nos últimos anos. Segundo o GE, o clube ainda não foi notificado da ação e não irá se pronunciar. Na última semana, quem entrou com outra cobrança trabalhista foi o atacante Luidy, que nunca jogou com a camisa alvinegra em quatro anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados