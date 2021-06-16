Meia do Manchester United se oferece para jogar no Barcelona

Crédito: Van de Beek é opção para o meio-campo do Barcelona (Divulgação/Manchester United

Donny van de Beek, meio-campista do Manchester United, se ofereceu para jogar no Barcelona na próxima temporada, segundo o "Sport". O holandês não está satisfeito com seu espaço nos Diabos Vermelhos, mas o clube inglês só estaria disposto a negociá-lo por empréstimo.O clube catalão ainda não deu uma resposta formal, mas a ideia da equipe blaugrana é buscar um perfil diferente do camisa 34 em busca de alguém que reforce a capacidade defensiva do time. No entanto, os culés já perderam a disputa por WIjnaldum com o PSG.

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Van de Beek esteve nos últimos anos na agenda do Barcelona e a negociação não está descartada. O atleta poderia se reencontrar com Frenkie De Jong, com quem jogou e fez sucesso no Ajax, e com o técnico Ronald Koeman, ex-comandane da seleção holandesa.