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futebol

Meia do Manchester United se oferece para jogar no Barcelona

Donny van de Beek não foi aproveitado em sua primeira temporada com os Diabos Vermelhos sob comando de Solskjaer e quer jogar com Ronald Koeman...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 09:39

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 09:39

Crédito: Van de Beek é opção para o meio-campo do Barcelona (Divulgação/Manchester United
Donny van de Beek, meio-campista do Manchester United, se ofereceu para jogar no Barcelona na próxima temporada, segundo o "Sport". O holandês não está satisfeito com seu espaço nos Diabos Vermelhos, mas o clube inglês só estaria disposto a negociá-lo por empréstimo.O clube catalão ainda não deu uma resposta formal, mas a ideia da equipe blaugrana é buscar um perfil diferente do camisa 34 em busca de alguém que reforce a capacidade defensiva do time. No entanto, os culés já perderam a disputa por WIjnaldum com o PSG.
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Van de Beek esteve nos últimos anos na agenda do Barcelona e a negociação não está descartada. O atleta poderia se reencontrar com Frenkie De Jong, com quem jogou e fez sucesso no Ajax, e com o técnico Ronald Koeman, ex-comandane da seleção holandesa.
Apesar de ter sido uma das principais contratações do Manchester United na última temporada, o meia participou de 36 partidas. No entanto, o jogador iniciou a maioria das partidas no banco de reservas, marcou apenas um gol e deu duas assistências.

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