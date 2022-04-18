Meia do Flamengo passa por cirurgia e recuperação tem prazo estimado de até quatro meses

Após sofrer uma fratura no jogo contra o São Paulo, no último domingo no Maracanã, Matheus França realizou cirurgia nesta segunda, no Hospital Samaritano Barra, para a fixação da fíbula da perna direita sob supervisão do Dr. Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo. Segundo o clube, o prazo de retorno do meia está estimado entre três e quatro meses.Após a realização do procedimento cirúrgico nesta segunda, o Flamengo ainda informou que Matheus França receberá alta do hospital nesta terça-feira, dia 19, e iniciará o tratamento fisioterápico no Ninho do Urubu no dia 25 de abril.Atualmente, além de Matheus França, o Flamengo tem oito atletas entregues ao departamento médico, em diferentes estágios de recuperação: os zagueiros Pablo, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio, o lateral-direito Matheuzinho, o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, e os atacantes Vitinho e Bruno Henrique.