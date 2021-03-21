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futebol

Meia do Corinthians tem casa roubada em São Paulo: 'Muita raiva e impotência'

Juan David é colombiano, chegou ao Timão em 2019 e integra o elenco sub-20 do clube...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 17:48
Crédito: Divulgação
Atleta da equipe sub-20 do Corinthians, o meia colombiano Juan David teve a sua casa, na grande São Paulo, invadida e pertences roubados na noite desta sábado (20).
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosIndignado, o próprio jogador expôs nas suas redes sociais a condição da residência após o crime.
- Me roubaram tudo. Levaram absolutamente tudo o que eu tinha. Muita raiva e impotência - disse o jogador em um dos vídeos publicados.
Histórico no Corinthians
Contratado no segundo semestre de 2019, vindo do Banfield, da Argentina, o meia atualmente tem 19 anos e não foi aproveitando no elenco profissional. O contrato do 'El Niño Maravilla', como foi chamado quando chegou ao Timão, tem validade até julho de 2022. Na ocasião, o time do Parque São Jorge deu um "chapéu" no River Plate, da Argentina, que também tinha interesse na aquisição de Juan.

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