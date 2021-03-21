Meia do Corinthians tem casa roubada em São Paulo: 'Muita raiva e impotência'

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Atleta da equipe sub-20 do Corinthians, o meia colombiano Juan David teve a sua casa, na grande São Paulo, invadida e pertences roubados na noite desta sábado (20).

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosIndignado, o próprio jogador expôs nas suas redes sociais a condição da residência após o crime.

- Me roubaram tudo. Levaram absolutamente tudo o que eu tinha. Muita raiva e impotência - disse o jogador em um dos vídeos publicados.

Histórico no Corinthians