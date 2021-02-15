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futebol

Meia deve atrasar saída de clube francês para jogar no Real Madrid

Camavinga esperava ser transferido na próxima janela de verão, mas está disposto a esperar a crise financeira diminuir para realizar o sonho de ser atleta merengue...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 09:09

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 09:09

Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Eduardo Camavinga, meio-campista do Rennes, está considerando atrasar sua saída do clube francês para acertar futuramente sua ida ao Real Madrid, segundo o “As”. Apesar de sua transferência ter sido cogitada na próxima janela de verão, o clube merengue ainda está mergulhado em uma crise econômica e tem como prioridade a chegada de Mbappé ou Haaland.Além de não ter tido nenhuma oferta contundente, pois todos os mercados enfrentam a mesma crise financeira, o jogador estagnou após um início meteórico na carreira. Dessa forma, o jovem de 18 anos pode seguir mais algumas temporadas no Rennes, time em que foi formado e conhece todo mundo e reconquistar a confiança necessária.
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O atleta é representado por Jonathan Barnett, o mesmo empresário de Gareth Bale, e a expectativa é de que o jovem de 18 anos renove seu contrato com o clube francês, uma vez que o fim do seu vínculo termina em 2022. Aconselhado pelo grupo que o representa, Camavinga acredita que a chance de vestir a camisa merengue a médio prazo é maior.

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