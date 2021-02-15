Meia deve atrasar saída de clube francês para jogar no Real Madrid

Eduardo Camavinga, meio-campista do Rennes, está considerando atrasar sua saída do clube francês para acertar futuramente sua ida ao Real Madrid, segundo o “As”. Apesar de sua transferência ter sido cogitada na próxima janela de verão, o clube merengue ainda está mergulhado em uma crise econômica e tem como prioridade a chegada de Mbappé ou Haaland.Além de não ter tido nenhuma oferta contundente, pois todos os mercados enfrentam a mesma crise financeira, o jogador estagnou após um início meteórico na carreira. Dessa forma, o jovem de 18 anos pode seguir mais algumas temporadas no Rennes, time em que foi formado e conhece todo mundo e reconquistar a confiança necessária.