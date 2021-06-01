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futebol

Meia das categorias de base deixa o Palmeiras; destino ainda não foi revelado

Juninho havia perdido espaço desde o final da temporada passada e se despediu do clube neste final de semana
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LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 12:00

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:00

Crédito: Palmeiras
O ciclo do meia Adriano Júnior, o Juninho, do Palmeiras Sub-20, está oficialmente encerrado. Em publicação em seu perfil de Instagram, o jovem anunciou que não continuará no clube para o restante da temporada 2021. Meia de armação da categoria 2002, o jovem foi titular em boa parte de 2020, mas perdeu espaço na reta final . O destino do jogador ainda não foi revelado.Após passagens pela base de Fluminense, Rio Preto e Corinthians, Juninho chegou ao Verdão em 2019, inicialmente para integrar o elenco sub-17 da equipe. Habilidoso armador que também atua na ponta-direita, o camisa 10 foi campeão da Copa Santiago Sub-18 e Campeonato Paulista Sub-20, ambos na temporada passada.– Hoje se encerra mais um ciclo, hoje me despeço do Palmeiras, obrigado, Palmeiras por tudo que proporcionou pra mim todo esse tempo, sou grato pelos ensinamentos, por todos os momentos e não tenho palavras pra descrever o quanto sou grato, obrigado a todos que me acolheram, a todos que estiveram à disposição quando precisei, jamais esquecerei o que fizeram por mim! – escreveu Juninho em sua rede social.
Em 2020, disputou 20 jogos da equipe sub-20, com 1117 minutos em campo e dois gols marcados. Inscrito na lista de 50 atletas para a Libertadores, ficou no banco de reservas diante do Delfín, nas oitavas de finais, momento na qual a equipe do treinador Abel Ferreira convivia com um surto de Covid-19 no plantel.

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