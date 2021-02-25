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Meia da Atalanta pede desculpas por expulsão em jogo contra o Real

Freuler diz que não quer reviver o episódio, mas deposita confiança no elenco para virar o confronto contra os merengues na Espanha e conquistar a classificação na Champions...
LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 12:16

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 12:16

Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Após ter sido expulso no duelo entre Atalanta e Real Madrid, Freuler pediu desculpas aos torcedores italianos nas redes sociais. O meio-campista desfalcou a equipe no início da primeira etapa, sua equipe perdeu o confronto no final da partida para os merengues, mas o suíço acredita em uma virada na Espanha.- Há pouco para dizer. Eu sinto muito e quero pedir desculpas ao time e aos torcedores. Não quero falar sobre o assunto. Seguimos vivos graças aos meninos que fizeram uma grande partida com dez (em campo). Estou seguro de que em Madri faremos uma boa partida.
> Veja a tabela da Champions League
O time de Bérgamo volta a encontrar os merengues apenas no próximo dia 16 de março, mas antes tem quatro compromissos pelo Campeonato Italiano. A imprensa do país, assim como a maioria dos membros da Atalanta, se revoltaram com a expulsão precoce de Freuler, que desfalca o clube para o segundo jogo.

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