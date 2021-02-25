Meia da Atalanta pede desculpas por expulsão em jogo contra o Real

Após ter sido expulso no duelo entre Atalanta e Real Madrid, Freuler pediu desculpas aos torcedores italianos nas redes sociais. O meio-campista desfalcou a equipe no início da primeira etapa, sua equipe perdeu o confronto no final da partida para os merengues, mas o suíço acredita em uma virada na Espanha.- Há pouco para dizer. Eu sinto muito e quero pedir desculpas ao time e aos torcedores. Não quero falar sobre o assunto. Seguimos vivos graças aos meninos que fizeram uma grande partida com dez (em campo). Estou seguro de que em Madri faremos uma boa partida.