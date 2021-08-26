Meia Augusto Galván é apresentado no Santos e recebe a camisa 18

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O Santos apresentou oficialmente o meia Augusto Gálvan nesta quinta-feira. Emprestado junto ao Real Madrid até junho de 2022, o jogador recebeu a camisa 18 e falou sobre seu recondicionamento físico e suas características como meia mais clássico.- Estou disposto ao professor Diniz, mas obviamente ele tem os planos e tenho que fazer meu trabalho. Minha condição é boa, mas eu tenho certeza que cada dia vai estar melhor e eu tenho que ter paciência. Esperar a oportunidade - afirmou Augusto.

- Minha referência dentro do clube é o Sánchez, o Camacho e até mesmo o Jean que são jogadores que jogam ali por dentro. Busco fazer o que eles fazem e é assim que o esquema tático pede, me vejo um pouco mais avançado como o Pirani ali também. Um jogador chegando mais na área, um meia mais ofensivo, mas com a qualidade que tem o Sánchez. Copiar bastante eles - completou o meia.O atleta deixou o São Paulo em 2017 após venda ao clube merengue. A saída do jogador do clube do Morumbi teve roteiro parecido com a de Kaio Jorge do Santos. Como o contrato estava próximo de acabar, o Tricolor Paulista se viu “obrigado” a negociar o jogador para conseguir lucrar. Enquanto esteve no São Paulo, Augusto chegou a ser convocado para as seleções de base do Brasil.

O Real Madrid pagou 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões) como compensação ao São Paulo. O contrato ainda previa 2 milhões de Euros em caso de bônus por metas atingidas, assim como o de Kaio Jorge. No caso de Augusto, ele não chegou a ser integrado ao time profissional do Real Madrid. Ele falou sobre a experiência na Europa.

- Com certeza é o maior desafio da minha carreira. Ainda mais o Santos, um dos maiores clubes do mundo, que tem muita história. Encaro com maior desafio da minha carreia, sai muito cedo para a Europa e retorno aqui (no Brasil). Com os quatro anos e meio que vivi na Europa eu pude aprender muito sobre o meu físico e sobre o meu comportamento como pessoa e jogador. Acho que isso agrega independente da situação que vivi ali, como profissional e pessoal me acrescentou bastante - revelou.

No São Paulo, o jogador fez parte de uma geração super campeã. Ao todo a geração de 1999 foi tricampeã paulista na base de forma consecutiva, vencendo o sub-15 em 2014 e o sub-17 em 2015 e 2016, a Copa do Brasil Votorantim sub-15 de 2014 e também foi campeã da Taça BH sub-17 em 2016.

O jogador foi parceiro de vários atletas hoje protagonistas no futebol nacional. Gabriel Sara, Helinho, Brenner, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Luan e Diego Costa estão entre os jogadores utilizados por Hernán Crespo. Alex Nascimento está no Santos, que pertence ao Santos e está sendo emprestado ao Famalicão, de Portugal, também estava no Tricolor.

Apesar da expectativa criada, as atuações não empolgaram. Na temporada 2018/2019, o jogador entrou em campo em 19 jogos (4 como titular) pelo Real Madrid Castilla (como o Santos B). Já em 2019/2020, foram 6 jogos, sendo 15 no banco e 53 minutos na terceira divisão pelo Cultural Leonesa. Na última temporada, 15 jogos, sendo 9 como titular e 2 gols no Las Rozas (terceira divisão espanhola).