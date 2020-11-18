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Meia-atacante celebra chamada para Seleção Sub-17: 'Fruto do trabalho que venho realizando no Flamengo'

Joia de 16 anos foi convocado pelo técnico Paulo Victor Gomes para o período de treinamentos na Granja Comary...
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Publicado em 

18 nov 2020 às 16:03

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:03

Crédito: Mauro Horita / CBF
Matheus França foi chamado novamente pelo técnico da Seleção Brasileira sub-17, Paulo Victor Gomes, para um período de treinamentos na Granja Comary entre os dias 25 de novembro e 4 de dezembro. A convocação faz parte de uma segunda etapa preparatória do Brasil visando o Torneio Sul-Americano Conmebol de 2021 que será disputado entre os dias 31 de março e 25 de abril, no Equador. Esta foi a décima convocação do meia-atacante do Flamengo para a Seleção Brasileira, incluindo a convocações do sub-15.
- Estou feliz de estar presente na lista de convocados da seleção sub-17. Isso é fruto do trabalho que venho realizando no Flamengo e também na Seleção. Agora é continuar treinando forte para estar sempre pronto para vestir a amarelinha - destacou França.> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Nome constante nas listas, Matheus França também esteve presente na última convocação da Seleção, aliás, ele foi o único atleta rubro-negro na lista naquela ocasião. No último amistoso, ele marcou um gol, o quinto, na goleada de 5 a 1 sobre o Guarani, em Itu, São Paulo, no último dia 11.
Dessa vez, ele vai reviver a parceria na Seleção, com o também colega de Flamengo, Matheus Lima, seu parceiro no título Sul-americano Sub-15 do ano passado, na vitória nos pênaltis por 5 a 3 ( 1 a 1 - tempo normal), sobre a Argentina, no Paraguai.
Matheus França está relacionado para o jogo de ida do Flamengo diante do Palmeiras, nesta quinta-feira (19), as 15h15, na Gávea, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-17.

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