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futebol

Meia-atacante angolano será novidade do sub-23 do Fluminense

Emprestado pelo Louletano (POR) até o fim de 2021, Lussivica tem seu nome registrado no BID da CBF nesta sexta-feira e já pode atuar no próximo jogo do Brasileiro de Aspirantes...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 18:25
Crédito: 'Espero me integrar com o grupo o mais rápido possível', disse Lussivica (Divulgação/Fluminense
O Fluminense contará um reforço estrangeiro para sua equipe sub-23. O clube selou o empréstimo de Lussivica, meia-atacante angolano que atuava no Louletano, clube da região de Algarve, em Portugal. De acordo com informações divulgadas pelo GE, o jogador de 20 anos ficará nas Laranjeiras até o final de 2021.
O jovem jogador detalhou sua expectativa por defender o Tricolor das Laranjeiras.
- Estou animado. Chego com muita ambição para poder contribuir ao grupo. Espero me integrar com o grupo o mais rápido possível - disse.
O angolano, que já treinava com os demais companheiros no CT Carlos Castilho desde outubro, teve seu nome registrado no BID da CBF nesta sexta-feira. Desta forma, Lussivica estará à disposição do técnico Marcão para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, contra o Ceará.
- Estou me sentindo bem. Vai depender do treinador se já contará comigo, mas estou aí para isso - disse.

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