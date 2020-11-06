Meia-atacante angolano será novidade do sub-23 do Fluminense

Crédito: 'Espero me integrar com o grupo o mais rápido possível', disse Lussivica (Divulgação/Fluminense

O Fluminense contará um reforço estrangeiro para sua equipe sub-23. O clube selou o empréstimo de Lussivica, meia-atacante angolano que atuava no Louletano, clube da região de Algarve, em Portugal. De acordo com informações divulgadas pelo GE, o jogador de 20 anos ficará nas Laranjeiras até o final de 2021.

O jovem jogador detalhou sua expectativa por defender o Tricolor das Laranjeiras.

- Estou animado. Chego com muita ambição para poder contribuir ao grupo. Espero me integrar com o grupo o mais rápido possível - disse.

O angolano, que já treinava com os demais companheiros no CT Carlos Castilho desde outubro, teve seu nome registrado no BID da CBF nesta sexta-feira. Desta forma, Lussivica estará à disposição do técnico Marcão para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, contra o Ceará.