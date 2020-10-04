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Médico do Santos esclarece quadro de trombose venosa de Raniel

Ricardo Galotti, coordenador do departamento médico do Peixe, explicou a situação do atacante, que deve ficar dois meses afastado...
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Publicado em 

03 out 2020 às 21:01

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 21:01

Crédito: Raniel está com trombose venosa profunda na perna direita (Ivan Storti\Santos FC
O coordenador do departamento médico do Santos, Ricardo Galotti, esclareceu o quadro de trombose venosa profunda na perna direita de Raniel, que segundo apurou o LANCE!, deve ficar afastado por dois meses.
De acordo com doutor, as dores do atacante apareceram de repente, e apesar do susto, afirmou que está consideravelmente melhor. Raniel foi o segundo jogador do Peixe a ser diagnosticado com coronavírus, mas Galotti acha difícil confirmar a relação.
- Chegou do Paraguai sem dor nenhuma e no dia seguinte apresentou muita dor na panturrilha, com endurecimento na musculatura e dor proporcional. Fizemos a suspeita da trombose venosa profunda, foi levado para um centro de diagnóstica e a patologia foi diagnosticada - disse Galotti.- Está estável, melhorou consideravelmente clinicamente e esperamos que melhore gradativamente. É difícil falarmos da relação com a covid-19, mas a covid tem mostrado fenômeno tromboembólico. Teve covid há um mês, estava completamente normal. Complicações podem ser embolia pulmonar e síndrome compartimental, que são casos graves - acrescentou.
Raniel está internado no Hospital Clínica do Esporte, em Goiânia, e ainda não teve alta para a remoção ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A expectativa é que isso ocorra neste domingo.

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