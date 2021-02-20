Médico do Fluminense durante 18 anos, Victor Favilla morre por complicações da Covid-19

Crédito: Haverá um minuto de silêncio em homenagem a Favilla antes do duelo contra o Fortaleza (Arquivo / Site Oficial Fluminense

As bandeiras do Fluminense estão a meio mastro. Médico do clube durante 18 anos, Victor Favilla morreu na manhã deste sábado, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O profissional da medicina estava internado há um mês em um hospital na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, lutando para se recuperar do vírus.

O mandatário do Tricolor das Laranjeiras, Mário Bittencourt, decretou luto oficial de três dias. O clube utilizou suas redes sociais para lamentar o adeus do ex-funcionário e prestar solidariedade aos seus familiares. Ortopedista e traumatologista, Favilla trabalhou no Fluminense por 18 anos. Ele era coordenador médico do clube nos títulos do Brasileirão de 2010 e 2012.