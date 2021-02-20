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Médico do Fluminense durante 18 anos, Victor Favilla morre por complicações da Covid-19

Ortopedista e traumatologista, que foi coordenador médico do Tricolor das Laranjeiras nos Brasileiros de 2010 e 2012, lutava há um mês contra o vírus. Clube decreta luto de três dias...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 12:21

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 12:21

Crédito: Haverá um minuto de silêncio em homenagem a Favilla antes do duelo contra o Fortaleza (Arquivo / Site Oficial Fluminense
As bandeiras do Fluminense estão a meio mastro. Médico do clube durante 18 anos, Victor Favilla morreu na manhã deste sábado, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O profissional da medicina estava internado há um mês em um hospital na Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, lutando para se recuperar do vírus.
O mandatário do Tricolor das Laranjeiras, Mário Bittencourt, decretou luto oficial de três dias. O clube utilizou suas redes sociais para lamentar o adeus do ex-funcionário e prestar solidariedade aos seus familiares. Ortopedista e traumatologista, Favilla trabalhou no Fluminense por 18 anos. Ele era coordenador médico do clube nos títulos do Brasileirão de 2010 e 2012.
O Tricolor também comunicou que fará um minuto de silêncio na partida contra o Fortaleza, no dia 25 de fevereiro, às 21h30.

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