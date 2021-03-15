Médico do Flamengo elogia condição física dos atletas na reapresentação e fala sobre exames da Covid-19

Crédito: Reprodução/Flamengo

Após 17 dias de férias, o elenco principal do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e iniciou os trabalhos para a temporada 2021. Os atletas passaram por avaliações físicas e clínicas, além de exames para Covid-19. Às redes sociais do clube, o chefe do departamento médico, Marcio Tannure, elogiou as condições dos jogadores na reapresentação e falou que os exames não foram afetados pela Covid-19.

+ FOTOS: Veja as imagens da reapresentação do elenco principal do Flamengo no Ninho do Urubu- A gente ficou satisfeito com a condição que nossos atletas chegaram. Todos eles levaram cartilhas específicas para que mantivessem algum nível de treinamento durante esse pequeno recesso. Hoje foram realizados exames médicos, físicos e fisiológicos para a gente entender como os atletas chegaram em nível condicionamento.

- Nenhum atleta teve sintoma de Covid, nenhum teve o exame alterado em função disso, o que nos dá segurança para seguir o trabalho - completou o médico Marcio Tannure.

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