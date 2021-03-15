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Médico do Flamengo elogia condição física dos atletas na reapresentação e fala sobre exames da Covid-19

Chefe do departamento médico do clube, Marcio Tannure diz que 'nenhum exame teve o resultado alterado' e que isso dá segurança para a retomada do trabalho...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 15:45
Crédito: Reprodução/Flamengo
Após 17 dias de férias, o elenco principal do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e iniciou os trabalhos para a temporada 2021. Os atletas passaram por avaliações físicas e clínicas, além de exames para Covid-19. Às redes sociais do clube, o chefe do departamento médico, Marcio Tannure, elogiou as condições dos jogadores na reapresentação e falou que os exames não foram afetados pela Covid-19.
+ FOTOS: Veja as imagens da reapresentação do elenco principal do Flamengo no Ninho do Urubu- A gente ficou satisfeito com a condição que nossos atletas chegaram. Todos eles levaram cartilhas específicas para que mantivessem algum nível de treinamento durante esse pequeno recesso. Hoje foram realizados exames médicos, físicos e fisiológicos para a gente entender como os atletas chegaram em nível condicionamento.
- Nenhum atleta teve sintoma de Covid, nenhum teve o exame alterado em função disso, o que nos dá segurança para seguir o trabalho - completou o médico Marcio Tannure.
+ Veja a tabela completa do Campeonato Carioca
O único jogador que ainda não se reapresentou foi Arrascaeta. O meia foi liberado da apresentação para passar o fim de semana com a família no Uruguai e é aguardado nesta terça, quando também passará pela avaliações e fará o teste para Covid-19.

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