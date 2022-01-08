Médico do Flamengo atualiza situação do zagueiro Rodrigo Caio

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2, Rodrigo Caio está realizando um tratamento com antibiótico de forma venosa e, segundo o Dr. Márcio Tannure, um procedimento foi feito para avaliar a eficácia deste tratamento, cujo resultado sairá em três a cinco dias. O médico do Flamengo deu maiores informações sobre a situação do zagueiro, que está com uma infecção na região dos pontos dados no joelho direito operado em dezembro.- O atleta Rodrigo Caio realizou uma artroscopia cirúrgica no joelho direito no dia 7 de dezembro de 2021. Procedimento o qual já estava previamente agendado e ocorreu sem nenhuma ocorrência. Durante o período de férias, o atleta relatou uma infecção em um dos pontos e foi orientado a retornar imediatamente ao Rio de Janeiro para avaliação e foi decidido pela internação do atleta para que realizasse tratamento com antibiótico de forma venosa para ter um melhor resultado - afirmou Dr. Marcio Tannure, antes de seguir: