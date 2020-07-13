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Média de gols de Pedro pelo Flamengo impressiona

Atacante marcou no Fla-Flu pela segunda vez consecutiva...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 10:25

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 10:25

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Poucas leis são tão eficientes quanto a do ex no futebol. Pedro deixo isso ainda mais claro quando marcou duas vezes em dois jogos consecutivos entre Flamengo, seu novo clube, e o Fluminense, onde foi revelado. Mas o desempenho ofensivo do centroavante não vem chamando a atenção apenas contra o seu antigo time. Em 13 jogos com a camisa rubro-negra, já são seis bolas na rede e uma média superior à de Gabigol, por exemplo.
Mesmo já tendo 13 atuações, o atacante foi titular em apenas cinco e jogou os 90 minutos só em uma oportunidade. Ao todo, são 433 minutos do jogador no gramado pela equipe da Gávea, o que lhe dá uma média de um tento a cada 72 minutos. Gabriel Barbosa, que já é o segundo maior artilheiro do clube neste século, com 54 tentos, tem um rendimento de um a cada 115 - números completos abaixo.

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