Média de gols de Pedro pelo Flamengo impressiona

Poucas leis são tão eficientes quanto a do ex no futebol. Pedro deixo isso ainda mais claro quando marcou duas vezes em dois jogos consecutivos entre Flamengo, seu novo clube, e o Fluminense, onde foi revelado. Mas o desempenho ofensivo do centroavante não vem chamando a atenção apenas contra o seu antigo time. Em 13 jogos com a camisa rubro-negra, já são seis bolas na rede e uma média superior à de Gabigol, por exemplo.