Medalhista olímpico, Lucão voltará a treinar no Vasco na próxima segunda no CT Moacyr Barbosa

Crédito: Lucão conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e está de volta ao Vasco (AFP

O Vasco contará com um reforço importante a partir da próxima segunda-feira. O goleiro Lucão irá se reapresentar ao clube no CT Moacyr Barbosa e estará à disposição do técnico Lisca para o duelo contra o Londrina, na quarta, às 21h30, em São Januário. A tendência é que ele ocupe a vaga deixada por Vanderlei, que foi expulso diante do Remo.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro No duelo contra a equipe paraense, o experiente arqueiro perdeu o tempo e em um erro grosseiro tocou a mão na bola fora da área. Reserva imediato, o jovem Halls entrou em campo e fez a sua estreia nos profissionais do Gigante da Colina.

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Antes de se reapresentar, Lucão foi homenageado pela Câmara Municipal de Barra Mansa, sua cidade natal, na quarta-feira. Na ocasião, o jogador foi recepcionado e recebeu muitos aplausos pela conquista da medalha de ouro nos jogos Olímpicos de Tóquio.

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