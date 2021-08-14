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Medalhista olímpico, Lucão voltará a treinar no Vasco na próxima segunda no CT Moacyr Barbosa

Jovem goleiro estará à disposição do técnico Lisca para a partida contra o Londrina, na quarta, às 21h30, em São Januário. A tendência é que ocupe a vaga de Vanderlei, suspenso...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 16:52

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 16:52

Crédito: Lucão conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e está de volta ao Vasco (AFP
O Vasco contará com um reforço importante a partir da próxima segunda-feira. O goleiro Lucão irá se reapresentar ao clube no CT Moacyr Barbosa e estará à disposição do técnico Lisca para o duelo contra o Londrina, na quarta, às 21h30, em São Januário. A tendência é que ele ocupe a vaga deixada por Vanderlei, que foi expulso diante do Remo.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro No duelo contra a equipe paraense, o experiente arqueiro perdeu o tempo e em um erro grosseiro tocou a mão na bola fora da área. Reserva imediato, o jovem Halls entrou em campo e fez a sua estreia nos profissionais do Gigante da Colina.
+ Após revés, Vasco treina em Belém e inicia preparação para a partida contra o Londrina na quarta
Antes de se reapresentar, Lucão foi homenageado pela Câmara Municipal de Barra Mansa, sua cidade natal, na quarta-feira. Na ocasião, o jogador foi recepcionado e recebeu muitos aplausos pela conquista da medalha de ouro nos jogos Olímpicos de Tóquio.
+ CBF altera data e horário do jogo entre Vasco e Ponte Preta pela 21ª rodada da Série B em São Januário
Desde que subiu para os profissionais, Lucão já disputou 19 partidas com a camisa do Vasco. Também medalhista olímpico, o zagueiro Ricardo Graça teve sua reapresentação antecipada devido ao desfalque de Leandro Castan contra o Remo. O atleta, que tem 99 jogos como profissional do Vasco ficou como opção no banco de reservas.

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