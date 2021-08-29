Mbappé está frustrado por não ser negociado com o Real Madrid

Crédito: Mbappé tenta se afastar dos microfones e fugir das polêmicas, mas está chateado no PSG (FRANCK FIFE / AFP

Kylian Mbappé segue em silêncio. No entanto, apesar de ter treinado a semana toda visando o jogo deste domingo entre PSG e Reims, o atacante está frustrado por não ter sido negociado com o Real Madrid nesta janela de transferências, segundo a "Sky Sports".O jovem sente que o Paris Saint-Germain "o prende no clube contra a sua vontade diante das ofertas do Real Madrid". Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, comentou na última sexta-feira que a operação estava longe de um desfecho.

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O PSG pagou 180 milhões de euros para contratar Mbappé do Monaco e a equipe espanhola igualou estes valores na última quinta-feira. Apesar da promessa de que poderia ser vendido nessas condições, o conjunto francês não dá nenhuma resposta oficial aos merengues.