AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Mbappé está frustrado por não ser negociado com o Real Madrid

Jogador sente que Paris Saint-Germain o prende no clube contra suas vontades ao não aceitar as últimas ofertas do clube merengue por sua contratação...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 09:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2021 às 09:19
Crédito: Mbappé tenta se afastar dos microfones e fugir das polêmicas, mas está chateado no PSG (FRANCK FIFE / AFP
Kylian Mbappé segue em silêncio. No entanto, apesar de ter treinado a semana toda visando o jogo deste domingo entre PSG e Reims, o atacante está frustrado por não ter sido negociado com o Real Madrid nesta janela de transferências, segundo a "Sky Sports".O jovem sente que o Paris Saint-Germain "o prende no clube contra a sua vontade diante das ofertas do Real Madrid". Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, comentou na última sexta-feira que a operação estava longe de um desfecho.
> Veja a tabela da Ligue 1
O PSG pagou 180 milhões de euros para contratar Mbappé do Monaco e a equipe espanhola igualou estes valores na última quinta-feira. Apesar da promessa de que poderia ser vendido nessas condições, o conjunto francês não dá nenhuma resposta oficial aos merengues.
O Real Madrid está impaciente com a negociação, uma vez que o jogador se apresenta à seleção francesa nesta segunda-feira para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, enquanto que a janela de transferências se encerra na terça-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boneca Natasha
Boneca Natasha e o corpo negro como alvo
Caso Araceli
Após cinco décadas, advogados apontam sumiço de documentos do Caso Araceli
As ciclofaixas de Linhares receberam pintura especial e ficaram mais visíveis
Prefeitura no ES dá um “tapa no visual” em mais de 200 quebra-molas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados