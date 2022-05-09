Mbappé e Real Madrid negociam direitos de imagem

Mbappé segue com seu futuro indefinido. O atacante ainda não acertou sua renovação com o Paris Saint-Germain e negocia com o Real Madrid. De acordo com o jornal ‘El País’, o clube merengue e o jogador não acordaram sobre os valores dos direitos de imagem.> Fora da Champions, Cristiano Ronaldo e restante do elenco do United sofrem redução salarial

O Real Madrid ofereceu pagar 50% dos direitos de imagens de Mbappé, como faz com os outros jogadores do elenco. Porém, o francês não teria gostado da proposta já que o Paris Saint-Germain está disposto a dar 100% de seus direitos.

O Paris Saint-Germain negocia uma renovação com o jogador. O clube oferece mais dois anos de contrato, com opção de extensão por mais um, e um salário anual de 50 milhões de euros, com um bônus de 100 milhões de euros pelo acordo.

Os representantes de Mbappé seguem negociando com os clubes sobre seu destino. Uma decisão oficial deve ser anunciada ao fim da temporada do jogador.