Mbappé e Navas brilham, Paris Saint-Germain vence o Lille e avança às quartas da Copa da França

O Paris Saint-Germain está nas quartas de final da Copa da França. Jogando em casa, a equipe de Pochettino venceu o Lille por 3 a 0 e garantiu a classificação com gols de Icardi e Mbappé, duas vezes.
Logo aos nove minutos de jogo, Icardi aproveitou falha do goleiro para completar para o fundo das redes e abrir o marcador no Parque dos Príncipes, em Paris.Aos 39 minutos, Mbappé saiu do banco para brilhar mais uma vez. Aos 40, o francês fez uma bela jogada e sofreu pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e colocou o PSG em uma vantagem ainda maior.
Aos 32 do segundo tempo, Navas apareceu para defender cobrança de pênalti de Yazici. Estava praticamente selada a classificação da equipe treinada por Mauricio Pochettino.
Nos acréscimos, Mbappé aproveitou para arrancar do meio-campo, tirar a marcação e dar uma cavadinha na saída do goleiro para fechar o placar e coroar sua grande atuação.