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futebol

Mbappé diz estar cansado e dá esperanças aos pretendentes

Atacante reclamou das críticas que vem recebendo e afirmou que os comentários são piores para atletas que jogam na França. Futuro do jogador segue em aberto...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 08:55

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 08:55
Crédito: Mbappé pode estar fazendo seus últimos jogos pelo PSG (FRANCK FIFE / AFP
Após a vitória da França sobre a Bósnia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mbappé desabafou e deu sinais de que quer deixar o Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RTL”, o atacante afirmou estar cansado e disse que jogar pela seleção é mais fácil quando o atleta vem do exterior do que quem joga na Ligue 1.- É claro que cansa, principalmente quando você joga por um clube do seu país, quando você dá tudo pela seleção. É diferente para jogadores que atuam no exterior, que só voltam à França para os jogos com a seleção. Eu estou lá o tempo todo, então falam muito mais. Veremos o que acontece. Claro que (os críticos) desempenham um papel, mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde estiver e se divertir todos os dias.
> Veja a tabela da Ligue 1
O ponta também deixou claro que a negociação pela renovação contratual com o PSG não ganhou nenhuma novidade. A expectativa é que apenas no final da temporada o jogador tome uma decisão sobre o seu futuro. O Real Madrid é o clube que tem mais interesse no atacante, mas ainda não há propostas oficiais.

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