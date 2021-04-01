Mbappé diz estar cansado e dá esperanças aos pretendentes

Após a vitória da França sobre a Bósnia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mbappé desabafou e deu sinais de que quer deixar o Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RTL”, o atacante afirmou estar cansado e disse que jogar pela seleção é mais fácil quando o atleta vem do exterior do que quem joga na Ligue 1.- É claro que cansa, principalmente quando você joga por um clube do seu país, quando você dá tudo pela seleção. É diferente para jogadores que atuam no exterior, que só voltam à França para os jogos com a seleção. Eu estou lá o tempo todo, então falam muito mais. Veremos o que acontece. Claro que (os críticos) desempenham um papel, mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde estiver e se divertir todos os dias.