Mbappé diz estar cansado e dá esperanças aos pretendentes

Após a vitória da França sobre a Bósnia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, Mbappé desabafou e deu sinais de que quer deixar o Paris Saint-Germain. Em entrevista à “RTL”, o atacante afirmou estar cansado e disse que jogar pela seleção é mais fácil quando o atleta vem do exterior do que quem joga na Ligue 1.- É claro que cansa, principalmente quando você joga por um clube do seu país, quando você dá tudo pela seleção. É diferente para jogadores que atuam no exterior, que só voltam à França para os jogos com a seleção. Eu estou lá o tempo todo, então falam muito mais. Veremos o que acontece. Claro que (os críticos) desempenham um papel, mas não é só isso. O mais importante é sentir-se bem onde estiver e se divertir todos os dias.
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O ponta também deixou claro que a negociação pela renovação contratual com o PSG não ganhou nenhuma novidade. A expectativa é que apenas no final da temporada o jogador tome uma decisão sobre o seu futuro. O Real Madrid é o clube que tem mais interesse no atacante, mas ainda não há propostas oficiais.