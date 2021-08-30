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futebol

Mbappé deve seguir como jogador do Paris Saint-Germain

Clube francês não está disposto a vender o atacante nas condições da última proposta realizada pelo Real Madrid e a janela de transferências se encerra nesta terça-feira...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:37

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 08:37
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Mbappé deve seguir como jogador do Paris Saint-Germain caso o Real Madrid não apresente uma nova proposta nas últimas horas da janela de transferências, segundo o "Marca". O clube francês não deve negociar o atacante nas condições da oferta realizada na última quinta-feira.Na ocasião, o clube merengue ofereceu 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão) fixos e 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) variáveis ao PSG. No entanto, há o entendimento de que o camisa sete possui um valor muito maior, principalmente após o ótimo início de temporada do jovem.
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De acordo com as informações, Mbappé aguarda o desenrolar da novela com tranquilidade. Embora haja o desejo de vestir a camisa do Real Madrid, o atleta entende que tem contrato até 2022 e que a permanência em Paris por mais um ano sempre foi uma opção.
E dessa forma, o PSG corre o risco de perder um dos seus principais nomes sem custos no próximo ano. Embora deva haver diversas tentativas pela ampliação do contrato do atacante, Mbappé poderá assinar um pré-contrato com a equipe merengue a partir de janeiro.

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