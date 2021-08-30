Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé deve seguir como jogador do Paris Saint-Germain caso o Real Madrid não apresente uma nova proposta nas últimas horas da janela de transferências, segundo o "Marca". O clube francês não deve negociar o atacante nas condições da oferta realizada na última quinta-feira.Na ocasião, o clube merengue ofereceu 170 milhões de euros (R$ 1 bilhão) fixos e 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) variáveis ao PSG. No entanto, há o entendimento de que o camisa sete possui um valor muito maior, principalmente após o ótimo início de temporada do jovem.

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De acordo com as informações, Mbappé aguarda o desenrolar da novela com tranquilidade. Embora haja o desejo de vestir a camisa do Real Madrid, o atleta entende que tem contrato até 2022 e que a permanência em Paris por mais um ano sempre foi uma opção.