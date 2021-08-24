Mbappé deseja sair do PSG para assinar com o Real Madrid mesmo após proposta rejeitada

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Após ser divulgado pela imprensa europeia que o Paris Saint-Germain rejeitou uma proposta de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) oferecida pelo Real Madrid para assinar com Mbappé, jornalistas como o italiano Fabrizio Romano informam que o atacante francês deseja deixar o PSG.

Veja a tabela do FrancêsAté o momento, Kylian Mbappé já rejeitou três propostas de renovação oferecidas à ele pelo Paris Saint-Germain. O jogador tem um velho desejo de atuar pelo Real Madrid, e poderia deixar a equipe francesa nesta janela de transferências.

A informação de Fabrizio Romano, jornalista da SkySports, é de que Kylian Mbappé, além de ter a possibilidade de deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, pode sair de forma gratuita do clube da capital francesa no final da temporada 2021/2022.

Mesmo com a proposta de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) do Real Madrid, a imprensa francesa noticia que o Paris Saint-Germain rejeitou a oferta do time espanhol.