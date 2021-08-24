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Mbappé deseja sair do PSG para assinar com o Real Madrid mesmo após proposta rejeitada

Atacante francês demonstrou o seu desejo de sair do Paris Saint-Germain nesta janela de transferências para assinar com o Real Madrid...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 19:12
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Após ser divulgado pela imprensa europeia que o Paris Saint-Germain rejeitou uma proposta de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) oferecida pelo Real Madrid para assinar com Mbappé, jornalistas como o italiano Fabrizio Romano informam que o atacante francês deseja deixar o PSG.
Veja a tabela do FrancêsAté o momento, Kylian Mbappé já rejeitou três propostas de renovação oferecidas à ele pelo Paris Saint-Germain. O jogador tem um velho desejo de atuar pelo Real Madrid, e poderia deixar a equipe francesa nesta janela de transferências.
A informação de Fabrizio Romano, jornalista da SkySports, é de que Kylian Mbappé, além de ter a possibilidade de deixar o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, pode sair de forma gratuita do clube da capital francesa no final da temporada 2021/2022.
Mesmo com a proposta de 160 milhões de euros (R$ 996 milhões na cotação atual) do Real Madrid, a imprensa francesa noticia que o Paris Saint-Germain rejeitou a oferta do time espanhol.
Com uma possível saída de Mbappé, o Paris Saint-Germain conta com a possibilidade de assinar com Cristiano Ronaldo e formar um trio de ataque com Neymar e Messi.

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