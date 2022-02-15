Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Craque decisivo

Mbappé brilha no fim e dá vitória ao PSG sobre o Real na Liga dos Campeões

Com o resultado, a equipe francesa terá a vantagem de jogar por um empate na partida de volta, no dia 9 de março, no estádio Santiago Bernabéu

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:39
Mbappé decidiu para o Paris Saint-Germain diante do Real Madrid
Mbappé decidiu para o Paris Saint-Germain diante do Real Madrid Crédito: Uefa/Divulgação
No primeiro encontro de Lionel Messi com o Real Madrid vestindo uma camisa que não a do Barcelona, o craque do Paris Saint-Germain desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas conseguiu sair de campo comemorando uma vitória. Coube ao francês Mbappé, nos acréscimos, marcar um golaço em jogada individual para definir o placar de 1 a 0, em Paris, no jogo de ida pelas oitavas de final da Champions nesta terça-feira (15), no Parque dos Príncipes.
Com o resultado, a equipe francesa terá a vantagem de jogar por um empate na partida de volta, no dia 9 de março, no estádio Santiago Bernabéu. Em caso de uma vitória dos mandantes pela diferença mínima, a decisão da vaga se estenderá à prorrogação, uma vez que não há mais o critério do gol fora de casa como desempate.
Para o confronto em Madri, o time espanhol terá desfalques importantes. O volante brasileiro Casemiro e o lateral esquerdo francês Mendy não vão poder atuar, pois acumularam nesta terça o terceiro amarelo. Já o PSG, por outro lado, deverá ter um importante reforço entre os titulares. Recuperado de lesão, Neymar voltou a campo nesta terça. Ele entrou no segundo tempo, minutos após Messi desperdiçar o pênalti. Com boa movimentação e pedindo a bola, demonstrou não sofrer mais com o problema no tornozelo esquerdo.

O JOGO

Mesmo sem o brasileiro em campo, o time parisiense teve amplo domínio no primeiro tempo, com 60% da posse de bola. O problema foi que não conseguiu converter isso em muitas chances claras, embora tenha tido seis finalizações contra apenas uma do adversário, sem muito perigo.
O Real, aliás, tinha dificuldade para cruzar a linha do meio de campo. Até mesmo o zagueiro Militão se viu obrigado a tentar ajudar o time a sair de trás. Só não pôde fazer isso mais vezes porque Mbappé e Messi exploravam, principalmente, o lado esquerdo do ataque.
O cenário não foi muito diferente na etapa final, com o PSG sufocando o Real Madrid no campo de defesa, enquanto os espanhóis pouco perigo levaram ao gol francês. Mesmo no sufoco, o time visitante parecia que conseguiria segurar o empate, principalmente quando o argentino Messi perdeu um pênalti aos 16 minutos, quando Courtois defendeu a cobrança do craque.
Nos acréscimos, porém, Mbappé, enfim, conseguiu furar a retranca madrilenha e marcou contra a equipe pela qual ele deverá atuar a partir da próxima temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados