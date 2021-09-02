Mazzuco reforça confiança em Diniz, mas destaca necessidade de resultados

O executivo de futebol do Santos, Mario André Mazzuco, mais uma vez reforçou a confiança do clube no trabalho que está sendo desenvolvido pelo técnico Fernando Diniz. O executivo, no entanto, destaca a necessidade de reverter a sequência de resultados ruins.- O pensamento nosso de maneira geral, do Santos, é acreditar sempre no trabalho e no desenvolvimento. O clima depois de derrota em qualquer clube com qualquer pessoa fica ruim. Nós não gostaríamos de ter um resultado adverso da maneira que foi contra o Flamengo. A gente ganha uma semana cheia de trabalho que a gente está fazendo, o grupo está muito consciente da necessidade de resultados porque a gente precisa, justamente, pela nossa temporada, pela nossa competição e isso é natural. A partir do momento que você tem uma sequência sem vencer isso incomoda e eu deixei bem claro na última entrevista que nós estávamos bem satisfeitos com o trabalho, mas não com os resultados. Todos, o Diniz, eu, o presidente, os jogadores e enfim. A gente está trabalhando cada vez mais forte e cada vez mais intenso para poder reverter e buscar uma vitória importante que a gente precisa - reforçou.