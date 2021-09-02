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Mazzuco reforça confiança em Diniz, mas destaca necessidade de resultados

Executivo de futebol do Santos defendeu o trabalho de Fernando Diniz, mas destacou a necessidade de reverter os resultados ruins. Peixe não vence há cinco partidas...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 14:51
Crédito: Divulgação/Santos FC
O executivo de futebol do Santos, Mario André Mazzuco, mais uma vez reforçou a confiança do clube no trabalho que está sendo desenvolvido pelo técnico Fernando Diniz. O executivo, no entanto, destaca a necessidade de reverter a sequência de resultados ruins.- O pensamento nosso de maneira geral, do Santos, é acreditar sempre no trabalho e no desenvolvimento. O clima depois de derrota em qualquer clube com qualquer pessoa fica ruim. Nós não gostaríamos de ter um resultado adverso da maneira que foi contra o Flamengo. A gente ganha uma semana cheia de trabalho que a gente está fazendo, o grupo está muito consciente da necessidade de resultados porque a gente precisa, justamente, pela nossa temporada, pela nossa competição e isso é natural. A partir do momento que você tem uma sequência sem vencer isso incomoda e eu deixei bem claro na última entrevista que nós estávamos bem satisfeitos com o trabalho, mas não com os resultados. Todos, o Diniz, eu, o presidente, os jogadores e enfim. A gente está trabalhando cada vez mais forte e cada vez mais intenso para poder reverter e buscar uma vitória importante que a gente precisa - reforçou.
O Santos não vence há cinco jogos. São dois empates e três derrotas no período, sendo três confrontos pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa Sul-Americana e um pela Copa do Brasil. No nacional, o Peixe ocupa apenas a 11ª colocação.- Como eu falo de futebol, o caminho comum é você mudar ainda mais no Brasil que você tem mudanças sempre e é difícil agradar a todos. Nós queremos confiar no trabalho e nós entendemos que o trabalho é bem feito. Quando a gente fala de trabalho envolve muitas pessoas, não só o treinador, mas é o staff, a comissão técnica e as pessoas que estão envolvidas no futebol. E a gente realmente espera reverter a questão de resultados para nos dar uma tranquilidade no trabalho, a gente aposta muito nisso. O Santos é um clube que nos entrega tudo e permite trabalhar bem. É isso que a gente espera na questão do resultado e trazer um pouco mais de equilíbrio - concluiu Mazzuco.

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