Mazzuco reforça confiança do Santos no trabalho de Fernando Diniz

O executivo de futebol do Santos, Mario André Mazzuco, reforçou o apoio ao técnico Fernando Diniz, muito pressionado pelos torcedores devido aos últimos resultados negativos do Santos. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, o executivo afirmou que o Santos acredita no trabalho do treinador e em evolução com a chegada de reforços.- Esses movimentos são comuns cada vez mais, no momento externo, e é normal. O futebol é impulsionado pela paixão e pelos resultados. Se a gente for pensar, em linhas gerais, nós estamos satisfeitos com o trabalho dentro de todo o cenário que o Santos enfrenta não só da comissão técnica, mas de todas as pessoas que estão a frente do processo. Obviamente não estamos satisfeitos com os resultados, quando digo nós sou eu, o Diniz, o presidente, comissão técnica e os atletas - disse o gerente.

- Em relação ao trabalho aqui dentro, não só o perfil do presidente Rueda, mas do Santos em si a gente sempre acredita no trabalho e no desenvolvimento. Acho que o trabalho só pode ser melhorado se você detectar os erros e buscar desenvolver, poder corrigir. Nós temos situações pontuais de um grupo jovem e de muito talento que está sendo trabalhado. Lembrando que quando o Diniz assumiu, a situação do Santos era quase rebaixado e quase caiu no Campeonato Paulista e foi feito um trabalho bem bacana de resgate - afirmou Mazzuco.- Iniciou-se o Brasileiro, classificamos em outras competições e o resultado fora da curva para nós que sentimos demais foi a desclassificação na Sul-Americana e isso é fato. Não esperávamos, fizemos um bom jogo lá e fugiu do que a gente tinha programado. Mas nós acreditamos sim no trabalho e na continuidade. Estamos recebendo jogadores agora, vamos ter duas semanas cheias de trabalho e isso é importante. Trabalhamos juntos para melhorar e voltar a vencer e ter resultados positivos - ressaltou.