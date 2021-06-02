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futebol

Mazzuco não deixa pistas sobre a renovação de Kaio Jorge no Santos

Contrato do atacante termina no final do ano e ele é titular absoluto do Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 19:11

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 19:11

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Questionado sobre a expectativa de renovação do atacante Kaio Jorge, o novo executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, despistou sobre o andamento da negociação em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira. O Menino da Vila pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no final deste mês de junho.- O Kaio Jorge é um menino que o mercado todo do futebol conhece, está nos ajudando bastante e realmente tem uma característica muito importante, cria da casa…são fatores bem relevantes que vai demandar uma atenção nossa dentro das possibilidades. Lógico que é um menino que a gente conta, o Diniz conta e nós também, temos que entender o processo como ele vai se desdobrar. Enquanto isso a gente espera que o Kaio nos ajude bastante durante esse ciclo - afirmou o executivo.O atacante santista de apenas 19 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2021, mas a renovação está emperrada. Uma das situações que precisam ser resolvidas entre as partes é a multa rescisória do jogador, que atualmente é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325,4 milhões).A ideia do staff do jogador é que esse valor não aumente. Por isso, a negociação tende a andar nos próximos dias, mas ainda está longe de um acordo.
Apesar disso, o jogador se mantém tranquilo e continua rendendo em campo. Kaio Jorge está no Santos desde o Sub-11 e tem muita gratidão pelo clube. Ele entende que não deveria deixar o Santos de graça.
Os empresários do jogador tinham uma péssima relação com a diretoria anterior pelo não pagamento de um empréstimo de R$ 8 milhões. Campeão e chuteira de bronze do Mundial Sub-17 de 2019, o atacante foi artilheiro do Santos na última edição da Copa Libertadores.

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