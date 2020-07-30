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Mayke volta a treinar no Palmeiras; Viña continua em transição física

Depois de ser vetado dos dois últimos jogos por dores musculares, lateral-direito retomou atividades com colegas nesta quinta-feira; titular na esquerda ainda trabalha com restrição...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 19:10

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:10

Crédito: Por concussão e corte profundo na cabeça, Viña continua sem treinar com colegas (Cesar Greco/Agência Palmeiras
No dia seguinte à classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, o Palmeiras teve novidade no treino. O lateral-direito Mayke, vetado das duas últimas partidas por dores musculares, voltou a trabalhar sem restrições. Mas Matías Viña, titular da lateral esquerda, ainda segue em transição física.
O uruguaio ainda não pode se exercitar com os colegas por conta da concussão e do corte profundo na cabeça que sofreu em choque com Patrick de Paula, seu companheiro, contra o Corinthians, no último dia 22. O camisa 17 cumpre um cronograma individual antes de ser liberado e, nesta quinta, realizou movimentações no campo com o preparador físico Marco Aurélio Schiavo, inclusive com bola, praticando condução e dando passes.Mayke, por sua vez, está vetado desde que foi titular no Dérbi de oito dias atrás. Queixando-se de dores musculares, o lateral-direito não ficou nem no banco nas vitórias sobre Água Santa e Santo André, nas quais Marcos Rocha, titular da posição, atuou. Agora, está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para o jogo único da semifinal do Paulista, no fim de semana.
Mayke treinou com quem não foi titular na última quarta-feira, inclusive reservas que entraram no decorrer do jogo (Luan, Lucas Lima, Bruno Henrique, Zé Rafael e Gustavo Scarpa). Ocorreram atividades técnicas, com 14 atletas de linha divididos em dois times, um com ênfase em posse de bola e outro em fazer gol. No final, os defensores aprimoraram bola aérea ofensiva.
Já os titulares, como é costume, fizeram trabalhos regenerativos, com botas pneumáticas, piscina aquecida, massagens e exercícios leves de força nas dependências internas da Academia de Futebol. A exceção é Rony, que sofreu entorse no tornozelo, iniciou tratamento e dependerá da evolução da recuperação para ter condições de entrar em campo.
O Palmeiras jogará a partida única da semifinal do Paulista no fim de semana, com data e adversário ainda a serem definidos. É certo, contudo, que atuará no Allianz Parque, já que o clube terá, no mínimo, a segunda melhor pontuação entre os classificados, e os dois maiores pontuadores serão mandantes.
O Verdão aguarda as partidas entre Red Bull Bragantino e Corinthians e, também, envolvendo Santos e Ponte Preta nesta quinta-feira para saber quem enfrenta na semifinal. Pode pegar Mirassol, que eliminou o São Paulo na última quarta-feira, Corinthians, Santos ou Ponte Preta.

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