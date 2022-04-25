Mayke fala em viagem 'mais leve' do Palmeiras após vitória no Dérbi: 'Intuito é voltar com os três pontos'

O Palmeiras venceu o Dérbi contra o Corinthians, no último sábado, por 3 a 0, na Arena Barueri. Apesar de o jogo ter sido válido pelo Brasileirão-2022, ele leva consequências positivas para a Libertadores, já que agora o time viaja "mais leve" para o Equador, onde enfrenta o Emelec pela terceira rodada da fase de grupos. Segundo Mayke, o intuito é voltar de lá com os três pontos.

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o lateral-direito, que foi titular nos dois primeiros embates do torneio continental, citou o clima bom no vestiário depois do triunfo sobre o maior rival dias antes de embarcar para Guayaquil. Para Mayke, isso será importante para buscar a vitória em um duelo difícil.

- Depois de vencer um Dérbi, a gente viaja mais leve, porque essa viagem é bem longa, se acontecesse outro resultado, essa viagem seria o dobro. Então, graças a Deus conseguimos uma excelente vitória, todos estão de parabéns, todos que jogaram, é importante sempre estar ganhando clássicos, que a confiança sempre sobe. Então agora é virar a chavinha, Libertadores é um jogo muito difícil, muito pegado. Então é ir lá e fazer um excelente jogo no Equador.Mayke deve ser novamente titular do Verdão pela Libertadores. Com o rodízio para administrar o desgaste físico do elenco que Abel Ferreira tem feito, um time alternativo deve ser escalado no Equador contra o Emelec. Mesmo assim, o objetivo é buscar os três pontos para ter uma situação ainda mais tranquila na classificação do Grupo A, no qual já tem seis pontos e 12 gols marcados.

- Jogo muito importante, jogar lá é muito difícil, mas vamos com o intuito de fazer um bom jogo e, se for possível, sair com os três pontos, porque ganhamos duas e se ganharmos essa, daremos uma tranquilizada na tabela. Professor Abel tem como trocar bem o time, dar uma mexida, como ele disse, ele confia em todos. Tenho certeza que todos estarão bem preparados para entrar em campo e dar o máximo. Como eu disse, é ir lá, fazer um bom jogo e, se for possível, sair com os três pontos.

Desde 2018 no Palmeiras e com 165 jogos pelo clube, Mayke é bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), bicampeão do Paulistão (2020 e 2022), campeão Brasileiro (2018), campeão da Copa do Brasil (2020) e campeão da Recopa (2022). Mesmo com essas credenciais, ele ainda tem algo a honrar no Verdão: a mística camisa 12, que foi de São Marcos e a qual ele respeita demais.