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Max deixa o Flamengo e é anunciado por clube dos Estados Unidos; confira os valores da venda

Meia de 20 anos foi oficializado como reforço do Colorado Rapids, da Major League Soccer...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 16:55

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:55

Ainda sem encaminhar contratação no mercado, o Flamengo segue negociando atletas a fim de se aproximar das metas com vendas. Nesta quinta-feira, Max foi anunciado pelo Colorado Rapids, da Major League Soccer, principal liga dos Estados Unidos. O contrato é válido por quatro temporadas, com opção prevista de renovar por mais um ano. O negócio foi concretizado por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,6 milhões), sendo 750 mil dólares (aproximadamente) à vista e o restante, ao fim da temporada da MLS, após cumprimento de metas - como 15 jogos pelo novo clube.
Através do acordo, o Flamengo permanece com 20% dos direitos econômicos do meia de 20 anos visando uma futura transação. Max foi promovido da base aos profissionais no Carioca de 2021 e ficou marcado por um belo gol que fez na partida contra o Nova Iguaçu, no Maracanã. No total desta temporada, disputou 14 partidas com a camisa do Fla.
Já com Renato Gaúcho, último técnico do Flamengo, Max disputou três jogos antes de ser emprestado ao Cuiabá. Pelo time do Mato Grosso, o meia também disputou 14 partidas e marcou um gol.
Recentemente, o Flamengo também chegou a acordo para emprestar Hugo Moura ao Athletico-PR, por uma temporada. João Lucas foi outro negociado, em definitivo com o Cuiabá, e Bill foi vendido ao Dnipro-1, da Ucrânia (veja mais sobre o vaivém do Rubro-Negro aqui).
Crédito: Anunciado!MaxdeixouoFlamengoeassinoucomoColoradoRapids(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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