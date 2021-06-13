Mauricio valoriza participação dos jovens em vitória do Flamengo: 'Sinal que o trabalho está sendo bem feito

Com Rogério Ceni ainda cumprindo quarentena, o Flamengo foi novamente comandado por Mauricio Souza na vitória sobre o América-MG. Após a partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e valorizou a marca de quatro jogos sem sofrer gols atingida pela equipe rubro-negra.
+ ATUAÇÕES: Gerson e Bruno Henrique são destaques em vitória segura do Flamengo- Sou a extensão das palavras do Rogério. Essa é uma marca importante, ele tem trabalhado exaustivamente a defesa. Isso é fruto de tudo que ele vem desempenhando.
Técnico da equipe sub-20, Mauricio Souza também foi perguntado sobre o sentimento de ver jovens jogadores sendo importantes em vitórias do time profissional do Flamengo. Neste domingo, Matheuzinho e Rodrigo Muniz foram titulares, e o atacante inclusive marcou o segundo gol da partida.
- É extremamente gratificante. Eu costumo dizer que esse é o nosso principal papel. Eu acredito que a formação e a vitória podem andar juntas, não precisamos dissociá-las, mas sem dúvida o nosso papel principal é estar fornecendo jogador à equipe profissional. Quando eles vêm e dão conta é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito.
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O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Coritiba, pela Copa do Brasil. A tendência é que a equipe seja comandada pelo auxiliar técnico de Rogério Ceni, Charles Hembert, que cumpre os últimos dias de quarentena.