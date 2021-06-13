Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mauricio valoriza participação dos jovens em vitória do Flamengo: 'Sinal que o trabalho está sendo bem feito
futebol

Mauricio valoriza participação dos jovens em vitória do Flamengo: 'Sinal que o trabalho está sendo bem feito

Substituto de Rogério Ceni, técnico da equipe sub-20 também exaltou a marca de quatro jogos sem sofrer gols...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 18:52
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com Rogério Ceni ainda cumprindo quarentena, o Flamengo foi novamente comandado por Mauricio Souza na vitória sobre o América-MG. Após a partida, o treinador concedeu entrevista coletiva e valorizou a marca de quatro jogos sem sofrer gols atingida pela equipe rubro-negra.
+ ATUAÇÕES: Gerson e Bruno Henrique são destaques em vitória segura do Flamengo- Sou a extensão das palavras do Rogério. Essa é uma marca importante, ele tem trabalhado exaustivamente a defesa. Isso é fruto de tudo que ele vem desempenhando.
Técnico da equipe sub-20, Mauricio Souza também foi perguntado sobre o sentimento de ver jovens jogadores sendo importantes em vitórias do time profissional do Flamengo. Neste domingo, Matheuzinho e Rodrigo Muniz foram titulares, e o atacante inclusive marcou o segundo gol da partida.
- É extremamente gratificante. Eu costumo dizer que esse é o nosso principal papel. Eu acredito que a formação e a vitória podem andar juntas, não precisamos dissociá-las, mas sem dúvida o nosso papel principal é estar fornecendo jogador à equipe profissional. Quando eles vêm e dão conta é sinal que o nosso trabalho está sendo bem feito.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Coritiba, pela Copa do Brasil. A tendência é que a equipe seja comandada pelo auxiliar técnico de Rogério Ceni, Charles Hembert, que cumpre os últimos dias de quarentena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Royalties de petróleo: STF marca audiência de conciliação um dia antes de julgamento
Imagem de destaque
Acidente de trabalho: 8 direitos garantidos por lei
Caminhão de frigorífico bateu em muro de casa em Ibatiba
Caminhão de frigorífico bate e destrói muro de casa em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados