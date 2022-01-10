Maurício Souza é demitido do Flamengo e se despede: 'Entreguei muito suor, trabalho e conquistas'

Chegou ao fim a passagem de Maurício Souza pelo Flamengo. Nesta segunda-feira, dia da apresentação de Paulo Sousa como novo treinador da equipe rubro-negra, o auxiliar se despediu do clube, postou uma mensagem de gratidão pela oportunidade e avisou que é momento de "virar a chave".- Hoje me despeço do Clube de Regatas do Flamengo. Muito grato por todas as oportunidades que me foram dadas. Entreguei muito comprometimento, suor, trabalho e muitas conquistas. Taça São Paulo, Brasileiro e Supercopa irei guardar comigo para sempre com muito carinho entre outras conquistas. Agradeço também a todos os atletas que trabalharam muito em conjunto e sempre me respeitaram. Gratidão acima de tudo, Deus no controle. Agora é virar a chave e me concentrar no futuro. Vai dar certo. Obrigado, Nação, pelo carinho de sempre!!!! - escreveu Mauricinho. Na última semana de 2021, Wagner Miranda, preparador de goleiros, foi outro profissional da comissão técnica fixa a ser desligado, por conta da chegada de Paulo Sousa e os seus profissionais de confiança (veja mais aqui).