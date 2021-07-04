Mauricio lamenta empate fora de casa do Inter

Diante do Corinthians, o Internacional abriu o placar com Edenilson, mas não conseguiu sustentar a vantagem e volta para casa com um empate na bagagem.
Na saída de campo, o meia Mauricio lamentou o empate fora de casa e espera a recuperação do Inter contra o São Paulo.
‘A gente queria a vitória, buscamos, levamos o gol e recuamos. Perdemos chance, com Patrck, eu mesmo e eles acharam uma bola de rebote. Levamos o empate, mas dentro de casa ou fora queremos a vitória. Temos que pensar no São Paulo, em casa’, afirmou.
Com o empate deste sábado, o Internacional chegou aos 10 pontos e ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro.