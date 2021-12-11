Mauricio Galiotte analisa patamar do Palmeiras: 'Referência no futebol brasileiro e sul-americano'

O mandato de Maurício Galiotte como presidente do Palmeiras chega ao fim no próximo dia 31. E o dirigente se mostra para lá de satisfeito com o que deixa de legado após a gestão. De principal, o status alcançado após o bicampeonato da Copa Libertadores.

>>> Acompanhe a premiação dos melhores do Brasileirão em tempo real!- Saio realizado. Encerro um ciclo totalmente realizado, muito feliz. A gente conseguiu um bicampeonato da Libertadores, a gente que é um feito histórico, especial, muito difícil. Então, saio realizado. A gente entregou para o nosso torcedor tudo aquilo que ele esperava, que é o bicampeonato da Libertadores, e vamos continuar trabalhando, agora pelo bi mundial - projetou, durante o Prêmio Brasileirão 2021, antes de emendar:

- Mas, o que posso dizer em relação ao encerramento da minha gestão, é que entregamos um marca mais fortalecida, entregamos um time que hoje pode ser dito como referência no futebol brasileiro e sul-americano, e campeão. Quando conseguimos ter uma marca forte, conseguimos os títulos, consegue estruturar o trabalho como o Palmeiras tem hoje, a gente sai realizado - concluiu.

O Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição.