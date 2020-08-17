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Maurício esclarece que gesto na comemoração do gol diante do Figueira não era resposta aos críticos

O meia da Raposa disse que já havia feito o gesto em outras vezes que marcou gol, não se tratando de nenhuma retaliação por cobranças por um melhor futebol...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 17:06
Crédito: Mauricio teve de explicar a sua comemoração no fol marcado contra o Figueirense-(Bruno Haddad;Cruzeiro
O meia Maurício, que foi o autor do gol do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, na Série B, teve de usar as redes sociais para explicar o gesto em sua comemoração, colocando o dedo na boca, como se pedisse silêncio.
A imagem gerou comentários e teorias na internet pelos motivos que levaram o meio de campo a celebrar o tento daquela forma. Maurício disse que não foi uma resposta aos críticos e sim um jeito que ele gosta de comemorar os gols, como já fizera em outras situações. O jogador usou sua conta no Instagram para explicar a comemoração-(Reprodução)-Fala nação, sobre a comemoração não é referente às críticas, é apenas uma comemoração que eu gosto e cheguei a fazer nos gols do começo do ano!! Deus abençoe a todos-disse em seu stories no Instagram. O jovem meia tem sido uma das apostas da Raposa em 2020, sendo inclusive artilheiro do time com cinco gols em 17 partidas disputadas.

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