Mauricio Barbieri projeta duelo pela Libertadores com o Estudiantes

Na terça-feira, o Red Bull Bragantino volta a campo pela Libertadores da América e o adversário é o Estudiantes de La Plata, fora de casa.
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Empatados na liderança da chave C, o técnico Mauricio Barbieri sabe da importância do bom resultado e fez uma projeção do adversário.
‘Eles são agressivos, tem a bola aérea com ponto forte. É uma dificuldade não só para nós, como para todas equipes que enfrentam eles. Olhei bastante os jogos deles. Agora, é momento do ajuste final e tentar surpreender eles lá. Se eles têm retrospecto bom e são uma grande equipe, nós também somos um grande time e temos bom retrospecto. Vamos procurar fazer um grande jogo e, se possível, trazer a vitória para casa’, declarou.
Vale citar, que nos dois primeiros jogos da Libertadores, o Red Bull Bragantino venceu o Nacional e empatou com o Vélez Sarsfield.