Mauricio Barbieri projeta duelo pela Libertadores com o Estudiantes

‘Eles são agressivos, tem a bola aérea com ponto forte. É uma dificuldade não só para nós, como para todas equipes que enfrentam eles. Olhei bastante os jogos deles. Agora, é momento do ajuste final e tentar surpreender eles lá. Se eles têm retrospecto bom e são uma grande equipe, nós também somos um grande time e temos bom retrospecto. Vamos procurar fazer um grande jogo e, se possível, trazer a vitória para casa’, declarou.