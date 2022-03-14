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futebol

Mauricio Barbieri critica arbitragem após derrota do Red Bull Bragantino

Treinador ficou incomodado com a postura da equipe de arbitragem diante do Ituano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 17:15

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:15

Após a derrota para o Ituano fora de casa, a coletiva do técnico Mauricio Barbieri foi direcionada a equipe de arbitragem do confronto.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Incomodado com as decisões dos árbitros no campo e VAR, o treinador do Red Bull Bragantino questionou a presença de alguns profissionais em jogos seguidos do Massa Bruta.
‘Todos estamos incomodados, decepcionados. Não tanto pelo lance em si, que é passível de interpretação. Mas no jogo passado, contra o Botafogo-SP, o árbitro era o Adriano, que hoje era o VAR. Ele teve um lance muito parecido, em que o Alerrandro toma um tapa no rosto. Ele deveria ter dado pênalti, dado cartão para o jogador. A comissão de arbitragem admitiu que ele errou. Daí escala ele para ser o VAR no nosso próximo jogo. Com certeza, a comissão chamou ele e disse que errou. Mão no rosto, cartão amarelo. Ele tá influenciado. Recomendou a expulsão e prejudicou o jogo’, disse Barbieri, antes de completar:
‘Não quero que as pessoas entendam mal. A Federação faz um ótimo trabalho, tem excelentes profissionais, Mauro Silva, Reinaldo, excelentes árbitros, excelentes assistentes, mas alguns não têm estado no nível do campeonato. Isso, na minha opinião, diminui a qualidade do campeonato, o valor do campeonato’.
Expulsões
Durante o jogo, o Red Bull Bragantino teve o goleiro Cleiton e o lateral-esquerdo Guilherme expulsos.
Calendário
Com 22 pontos, o Red Bull Bragantino tem a semana livre para descansar e treinar. No fim de semana, o adversário é o Palmeiras, no Nabi Abi Chedid.
Crédito: Divulgação/Bragantino

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