Mauricio Barbieri analisa a chegada de Carlos Eduardo

Descartado pelo Athletico com Alberto Valentim, Carlos Eduardo retornou ao Palmeiras e, logo na sequência, acabou emprestado ao Red Bull Bragantino.
O atacante chega ao Massa Bruta com o objetivo de recuperar o seu futebol e terá a confiança de Mauricio Barbieri.
‘Acho que é um jogador que pode nos ajudar bastante. Conversei um pouco com ele. É um jogador que não vem dos melhores momentos, dos melhores meses da carreira nos últimos tempos. Ele sabe disso, a gente também. É importante que a gente diga isso para controlar a expectativa. Mas ele tem potencial de sobra para nos ajudar, para poder fazer a diferença em muitos jogos. A ideia é essa. Que possa chegar, que possamos ajudar a recuperar todo o potencial que ele tem e que possa nos ajudar também’, declarou.
Números
Durante a sua passagem pelo Athletico, seu último clube, Carlos Eduardo disputou 84 jogos e anotou 10 gols.