Mauricinho elogia Hugo, destaque do Flamengo contra o Sport: 'É um goleiro com muita personalidade'

O nome do Flamengo no empate com o Sport em 1 a 1 na Arena Pernambuco, nesta sexta-feira, foi Hugo Souza. Assim, durante a coletiva de imprensa após a partida, o técnico interino Maurício Souza foi questionado se o arqueiro merecia mais chances como titular pelo Rubro-Negro. Mauricinho destacou que ele é um goleiro "com muita personalidade", mas afirmou que isto será uma questão futura.> ATUAÇÕES: Hugo Souza garante empate do Flamengo contra o Sport - Conheço bem o Hugo, trabalhamos juntos na base, no sub-20 e ganhamos muitos títulos. É um goleiro com muita personalidade, que vem buscando seu espaço. É claro que todo jogador do Flamengo vai buscar a titularidade. Para estar no Flamengo tem que ter condições de estar jogando.

- O Flamengo está muito bem servido nessa posição. Eu acho que isso aí (Hugo como titular) é um "problema" futuro. O que eu tenho a falar é que Diego (Alves), Hugo, César e Gabriel (Batista) são belos goleiros.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoMaurício Souza também falou sobre Michael, autor do gol do Flamengo no empate desta noite. Vale lembrar que, o camisa 19 se reapresentou antes do time principal neste ano e, por isso, trabalhou com Mauricinho no começo da temporada. O técnico interino falou sobre a evolução do atacante e não poupou elogios a dedicação dele.

- O Michael foi um jogador que recebeu muitas críticas. Desde o início, sempre que a gente conversava, eu falava que o Michael, mesmo sendo muito criticado, nunca deixou de trabalhar. Nos jogos, é um jogador que trabalha, que batalha o tempo todo, que cumpre a função dele, que ajuda demais tanto defensivamente quanto ofensivamente.

- É um jogador que batalhou por esse espaço e merece viver o que está vivendo por tudo que sofreu e por tudo que trabalhou para chegar nesse momento. Acho que isso serve de lição para a gente porque o futebol é assim: ora você vai ser criticado, ora vai ser elogiado. Ele tem que ter os pés no chão, cautela e seguir fazendo as mesmas coisas porque foi isso que o fez ser um jogador reconhecido aqui pelo Flamengo.

Agora, o Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, quando recebe o Santos, no Maracanã. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.