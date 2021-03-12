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futebol

Matic não descarta retorno ao Benfica ao final de sua carreira

Volante diz estar feliz no Manchester United e não pensa em aposentadoria. Contrato com os Diabos Vermelhos tem validade até 2023, quando estará com 34 anos...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:38

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 09:38
Crédito: Glyn Kirk / AFP
O volante Matic, do Manchester United, não descartou voltar ao Benfica antes de encerrar a sua carreira. Em entrevista ao canal “Sport TV”, o sérvio, que viveu um grande início de carreira com Jorge Jesus, afirmou que os Encarnados ocupam um lugar no seu coração. O veterano de 32 anos tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2023.- Eu não penso em encerrar a carreira. Vamos ver. O Benfica sempre esteve no meu coração e veremos o que o futuro reserva. Se o Benfica me quiser novamente, vamos pensar, mas agora estou feliz no Manchester United e não penso em sair, mas no futebol nunca se sabe. Eu fui muito feliz e o Benfica é um dos maiores clubes do mundo.
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O jogador revelou que se voltar para Portugal seria para atuar apenas com a camisa das Águias. Matic chegou ao Benfica em 2011 e deixou a equipe em 2014 ao ser contratado pelo Chelsea. Após boa passagem com a camisa dos Blues, o meio-campista foi contratado pelo Manchester United em 2017.

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