Matic não descarta retorno ao Benfica ao final de sua carreira

O volante Matic, do Manchester United, não descartou voltar ao Benfica antes de encerrar a sua carreira. Em entrevista ao canal “Sport TV”, o sérvio, que viveu um grande início de carreira com Jorge Jesus, afirmou que os Encarnados ocupam um lugar no seu coração. O veterano de 32 anos tem contrato com os Diabos Vermelhos até 2023.- Eu não penso em encerrar a carreira. Vamos ver. O Benfica sempre esteve no meu coração e veremos o que o futuro reserva. Se o Benfica me quiser novamente, vamos pensar, mas agora estou feliz no Manchester United e não penso em sair, mas no futebol nunca se sabe. Eu fui muito feliz e o Benfica é um dos maiores clubes do mundo.