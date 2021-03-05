Matías Viña é convocado pelo Uruguai para Eliminatórias e vai desfalcar Palmeiras no Paulistão

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O Uruguai divulgou nesta sexta-feira (5) a lista de convocados para os jogos contra Argentina e Bolívia, pelas Eliminatórias, e Matías Viña, do Palmeiras, foi convocado. O lateral-esquerdo é titular da seleção de seu país.>> Quais são os 40 clubes com os elencos mais valiosos do Brasil? Veja o ranking

Os uruguaios entram em campo nos dias 26 e 30 de março, diante os argentinos e bolivianos, respectivamente. Assim, Viña ficará fora de três partidas do Palmeiras no Campeonato Paulista.Como o estadual não para em datas Fifa, o lateral não estará disponível para os compromissos contra: Botafogo (fora de casa previsto para o dia 24), Guarani (fora de casa previsto para o dia 28) e Mirassol (em casa previsto para 31).